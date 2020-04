Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini commenta così le voci di mercato intorno a Lautaro Martinez: “Conosciamo il valore tecnico e tattico ma non sappiamo quanti soldi avranno le società per spendere. Se la Serie A non dovesse ripartire? Non si sa quando ma il campionato verrà portato a termine“.

(Radio Sportiva)