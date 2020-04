Zhang non vuole vendere Lautaro: Barça in pressing, Marotta e Ausilio sintonizzati su 4 nomi

È sempre Lautaro Martinez l’obiettivo numero uno del Barcellona per rinforzare l’attacco. Il club spagnolo è in costante pressing sull’attaccante, ma l’Inter non ha nessuno intenzione di lasciar partire il Toro. “Steven Zhang non vuole vendere Lautaro, ma non può certo fare le barricate a oltranza: se la seconda metà della Lu-La a un certo punto verrà fuori e deciderà di accettare la corte di Messi, allora si dovrà ragionare sulla base di una cessione da 111 milioni di euro, ovvero la cifra scritta sulla clausola rescissoria due estati fa“, spiega la Gazzetta dello Sport.

Per assicurarsi l’argentino, i catalani devono superare l’ostacolo 111 milioni. “L’Inter vuole un tesoro per vendere Lautaro, ma la cifra si può anche abbassare mettendo sul piatto una-due contropartite tecniche che soddisfino Antonio Conte“.

LE CONTROPARTITE – “Arthur, la pedina più appetibile, si è sfilato giusto un paio di giorni fa. Tra i papabili che possono far gola all’Inter e rendere fattibile l’operazione-Lautaro per le casse del Barça restano soprattutto Arthur Melo, Carles Aleñá, Junior Firpo e Nelson Semedo. Con la stella Griezmann fuori budget per colpa del mostruoso ingaggio da 17 milioni netti a stagione, Marotta e Ausilio sono sintonizzati su quei quattro, sempre che a un certo punto l’Inter sia costretta a rinunciare al tesoro Lautaro. Visto che a livello di esterni i nerazzurri dovranno fare innesti importanti, il nome di Nelson Semedo è in prima fila. Accanto a lui c’è Carles Aleñá, centrocampista 22enne che tanti paragonano a Pirlo. Più indietro ci sono gli altri due da seguire. A sinistra ecco il 23enne dominicano Junior Firpo; poi l’ex canterano Marc Cucurella, 21 anni, affermatosi quest’anno in versione mediano con il Getafe. I nomi per il futuro nerazzurro ci sono, ora bisogna solo capire se Lautaro dirà sì a Messi“.

(Gazzetta dello Sport)