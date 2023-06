Sabatini: “Inzaghi, finale meritata. City non al massimo perde contro la miglior Inter”

Sul Milan: È increscioso il comportamento di questo dirigente. Non si può definire normale. Maldini e Massara hanno raccattato un Milan miserrimo, hanno ricostituito un patrimonio, hanno riconquistato la partecipazione alla Champions. Spero che il calcio ci preservi i presidenti che conducono il club come la loro azienda. Maldini e Massara hanno preso gli insulti in giro per salvare il Milan, come col mancato rinnovo di Donnarumma. Oggi il patrimonio del Milan dimostra che hanno fatto scelte giustissime. Ho un'ammirazione enorme per loro.