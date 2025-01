"Sei sotto 2-0, vinci 3-2 all'ultimo minuto, entri in sintonia col Milan subito", ha detto Sandro Sabatini a Mediaset

"Faccio un nome e cognome, Rafa Leao, faccio un nome e cognome, Theo Hernandez. Quello che ha dato Conceicao, può essere qualcosa a me non visibilissimo sul lato tecnico e tattico, ha dato motivazioni e soprattutto rendimento dei due migliori del Milan. Da quando è entrato Leao, il Milan è cambiato, è sembrata una squadra inarrestabile. Theo ha giocato una grande partita, Leao entra in tutti e tre i gol"