"La vittoria netta della Roma nel derby cambia la storia di Lorenzo Pellegrini che, a questo punto, mi sembra evidente che resti in giallorosso. E così, a Riyadh, dove c'è Frattesi, che ha visto la partita da tifoso, si deve tra virgolette rassegnare a restare all'Inter. Non che avesse già preso la decisione, ma vorrebbe legittimamente giocare qualche minuto in più".