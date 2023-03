Sabatini: “Retegui? L’esaltazione della normalità, non è un top e non sarà uomo mercato”

Intervenuto ai microfoni di bttfnews, Walter Sabatini ha parlato così di Mateo Retegui, attaccante classe '99 del Tigre accostato anche all'Inter: "Retegui è un giocatore molto normale. Poi vedo che in area di rigore conosce qualche movimento ma da qui a dire che sia un giocatore per la Nazionale ce ne corre. Non voglio entrare in questa polemica, se lo hanno chiamato significa che va bene andrà bene a loro".