Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così in vista di Roma-Inter di stasera: “De Rossi in conferenza stampa quello che avrebbe detto anche Mourinho. Ora bisogna vedere la squadra in campo cosa riuscirà a fare. Questa di adesso mi sembra una squadra più serena e con più autostima. Ha ragione De Rossi, non esistono squadre imbattibili. La Roma può fare bella figura. Sarà la partita di Lukaku, nel bene e nel male".