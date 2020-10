Sabatini sentenzia: “La storia tra Eriksen e l’Inter è finita. Lui come Bergkamp”

La storia tra Christian Eriksen e l’Inter, dopo nemmeno un anno, è già giunta al capolinea. Ne è convinto il giornalista Sandro Sabatini che, intervenuto a Pressing su Canale 5, non ha usato troppi giri di parole per analizzare la situazione del centrocampista danese ex Tottenham in nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni:

“Eriksen è un grande giocatore, ma secondo me quella tra lui e l’Inter è una storia già finita, come successo in nerazzurro con Bergkamp“.

(Fonte: Pressing – Canale 5)