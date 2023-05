Sabatini: “In Serie A si fa il miglior calcio. Lotta al quarto posto serratissima”

Le parole del dirigente: "In generale il campionato italiano è stato entusiasmante. Le squadre italiane hanno dimostrato la loro forza anche in Europa"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha parlato così della corsa Champions in Serie A: "Vedo una fase finale di stagione bellissima. La lotta al quarto posto è serratissima. In generale il campionato italiano è stato entusiasmante. Le squadre italiane hanno dimostrato la loro forza anche in Europa. Sono orgoglioso della Serie A, non sono di quelli che apprezza gli altri campionati e dice che la Liga e la Premier sono meglio.