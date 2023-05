FCIN1908 / Gosens, escluse complicazioni: recupero in 10 giorni. Non escluso che…

Giornata di esami per Robin Gosens , infortunatosi nel match contro la Lazio in occasione del gol del 2-1 per i nerazzurri. Come appreso da FCINTER1908, l’esterno tedesco si è sottoposto oggi a un controllo che ha escluso ulteriori complicazioni. Confermata dunque la lussazione alla spalla destra diagnosticata nel post-partita, ridotta dallo staff medico già nello spogliatoio.

I tempi di recupero auspicati sono di circa dieci giorni per Gosens. Da capire se una volta trascorso questo periodo, l’esterno tedesco potrà riprendere a lavorare con o senza una protezione per l’arto. Gosens dunque non ci sarà con Verona e Roma, da capire se riuscirà a sedersi in panchina il 10 maggio per la semifinale d’andata di Champions League col Milan (difficile). Altrimenti metterà nel mirino Sassuolo in campionato (13 maggio) e ritorno di Champions coi rossoneri (16 maggio).