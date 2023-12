Sabatini: “Thuram intuizione di Ausilio: è importantissimo, ha stupito tutti”

Le parole del giornalista: "Thuram ha saputo divenire un calciatore imprescindibile per i nerazzurri, prima con le prestazioni, poi anche con i gol”

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così di Marcus Thuram: “È stata una intuizione di Ausilio, con pochissimo appoggio dei tifosi e di Marotta. Un giocatore importantissimo che ha stupito tutti. Basti pensare anche agli sforzi che l’Inter fece per assicurarsi Arnautovic, costato dieci milioni, forse troppo per un calciatore della sua età. L'austriaco avrebbe dovuto essere il titolare visti i dubbi che sussistevano sul francese. Thuram, però, ha saputo divenire un calciatore imprescindibile per i nerazzurri, prima con le prestazioni, poi anche con i gol”.