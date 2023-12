Inter, Thuram incoraggia Arnautovic: “Grazie per questo regalo”

Thuram ha avuto problemi a inizio stagione e il suo infortunio ha condizionato molto il suo rendimento. Sta trovando difficoltà a trovare la via del gol che per un attaccante è vita. Ma prova, quando viene chiamato in causa, a fare quel che gli riesce per dare una mano ai compagni. E questa volta gli è riuscito un gran bel assist che il centrocampista ha trasformato nella rete del raddoppio, dopo il primo gol segnato da Bisseck. In un post sui social Marcus ha postato le foto insieme ad Arnautovic e gli ha scritto: "Grazie per questo regalo". Hanno tutti esultato insieme a lui e Nicolò che ha messo la firma su un gol a metà suo in attesa di ritrovarsi.