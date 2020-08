Inter, Lukaku e Lautaro nella storia: solo una coppia ha fatto meglio. GdS: “Il loro segreto è…”

54 gol. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez continuano a scrivere la storia. Due sere fa, a Dusseldorf, i due hanno hanno raggiunto quota 54 reti in stagione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, quest’anno solamente la coppia del Bayern Monaco formata da Lewandowski e Gnabry ha fatto di più, con 75 gol all’attivo.

Ci si chiede se oggi ci sia in Europa una coppia meglio assortita di quella formata da Lautaro e Lukaku. Di certo i due hanno già un posto nella storia dell’Inter: “Meglio di questo 54, in passato, sono riusciti a farlo solo Angelillo e Firmani nel 1958-59: 70 reti in due, un’enormità. Ma tutto torna, un paio di curiosità a corredo possono servire. Angelillo cominciò a giocare, proprio come Lautaro, nel Racing di Avellaneda. Fu lui poi, da osservatore nerazzurro, a segnalare alla società un certo Javier Zanetti. Passaggio di consegne automatico, se è vero che proprio Zanetti è stato decisivo nella trattativa che nel 2018 portò Lautaro ad Appiano invece che all’Atletico Madrid. Il filo rosso arriva fino ai giorni nostri. Inattaccato, inattaccabile. A quota 54 arrivarono anche Nyers e Wilkes nel 1950-51. Tutti gli altri… a seguire. Compresi Adriano-Martins del 2004-05, Eto’o-Pazzini del 2010-11, Milito-Eto’o del Triplete. Lukaku e Lautaro hanno una partita per incrementare il bottino, oltre che per vincere un trofeo ed eguagliare le uniche altre tre coppie gol nerazzurre che hanno vinto una Coppa Uefa“. La Rosea si chiede: “Meglio la Lu-La o Klinsmann-Serena nel 1990-91? La Lu-La o Bergkamp-Sosa nel 1993-94? O Ronaldo-Zamorano nel 1997-98?“.

Il segreto della Lu-La è un rapporto eccezionale fuori dal campo: “Si racconta come il belga sia stato particolarmente vicino, nelle scorse settimane, all’argentino, nei momenti di difficoltà in campo e di nervosismo per alcune prestazioni negative. Sponda ideale, Lukaku l’ha protetto, non si è mai allontanato neppure nei giorni dell’esplosione di Sanchez“.