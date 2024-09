Sacchi: “City? L’Inter non deve avere paura e arretrare. Mi auguro di vedere squadra coraggiosa”

E poi non dimentichiamo che anche il City ha qualche difetto ed è su questi difetti che Inzaghi dovrà costruire la partita. Ad esempio, la squadra di Guardiola in fase difensiva non è sempre insuperabile. E poi i giocatori ricevono spesso il pallone da fermi, quindi è più semplice portare l’azione di pressing. Mi auguro di vedere un’Inter coraggiosa, come ha spesso dimostrato di essere, che abbia voglia di ribaltare l’azione, e che riesca a fare superiorità numerica nella zona del pallone. In questo modo manderebbe in tilt anche una grande come il City e darebbe un segnale forte a tutta la Champions.