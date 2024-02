Arrigo Sacchi elogia Simone Inzaghi. Parole importanti dell’ex tecnico sull’allenatore dell’Inter in vista della sfida contro l’Atletico Madrid di questa sera. «Intanto devo dire che è un bravissimo ragazzo, molto educato e molto rispettoso. Ora mi sembra un allenatore più europeo. E’ migliorato tanto. Oggi è sulla strada giusta per diventare uno stratega. Prima era un bravissimo tattico, giocava sugli errori degli avversari. Ora crea calcio. Prima l’Inter, dopo aver segnato, si chiudeva in difesa. Adesso, invece, continua ad attaccare per fare il secondo gol. Vuol dire che l’obiettivo è il dominio del campo», le sue parole alla Gazzetta.