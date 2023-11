Sacchi: “Inter, a Bergamo mai semplice. Il Milan può accorciare se…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport arriva un'altra riflessione di Arrigo Sacchi sulla lotta scudetto. Queste le considerazioni in vista del prossimo turno di campionato: "In campionato il Milan, a mio avviso, può ancora dire la sua nella lotta scudetto e la partita contro l’Udinese è uno snodo importante. L’Inter va a Bergamo e affrontare l’Atalanta non è mai semplice. La Juve è attesa da un autentico duello a Firenze. Per i rossoneri, in teoria, c’è la possibilità di accorciare le distanze, sempre che facciano le cose con intelligenza e che puntino a giocare «da collettivo». Chi ci riesce, in Italia, fa la differenza e il Napoli della scorsa stagione ne è la dimostrazione".