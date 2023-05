Sacchi: “Bisogna fare i complimenti a Inzaghi. Col City risultato non scritto. L’Inter…”

Quindi sfida equilibrata?

«Diciamo che il City, per vincere la coppa, deve guadagnarsela. E dovrà sudare parecchio, perché l’Inter ha elementi in grado di mettere in difficoltà chiunque. Guardiola sa di non poter sbagliare nulla perché, quando sbagli contro un tattico come Inzaghi, il tattico non ti perdona».