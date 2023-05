Inter, la gestione fisica dei prossimi 15 giorni è centrale: il piano di Inzaghi

"20 partite in 2 mesi, un girone abbondante in 2 mesi come se fossimo in missione". Al termine della finale di Coppa Italia, Simone Inzaghi ha posto l'accento sul calendario folle dell'Inter. I nerazzurri non si sono mai fermati negli ultimi mesi, per questo c'è la necessità di chiudere con l'Atalanta il discorso Champions e avere poi due settimane per preparare al meglio la finale di Istanbul. "Due settimane “libere” sono un ricordo lontano per l’Inter: Inzaghi non ne ha una simile per allenarsi da tre mesi. La gestione fisica dei prossimi 15 giorni è centrale", sottolinea la Gazzetta dello Sport.