Sacchi: “Frattesi esterno? Idea giusta di Inzaghi, ha corsa ma a volte si muove da solo”

Simone Inzaghi sta pensando di sperimentare Frattesi come esterno di centrocampo. Non so se l’idea darà frutti positivi, perché non sono un indovino, ma so che soltanto provando, riprovando e cercando nuove soluzioni si possono ottenere miglioramenti. A mio avviso, il tentativo di Simone Inzaghi va seguito con curiosità, con attenzione e con interesse.