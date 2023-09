Sacchi: “Pallone d’Oro? Lautaro micidiale. Barella è migliorato tantissimo, anche tecnicamente”

I candidati dell’Inter hanno dimostrato, nel corso della stagione, di saper restare ad alti livelli per un lungo periodo. Onana è stato bravissimo e se i nerazzurri sono arrivati in finale di Champions League lo devono anche alle sue parate. Lautaro è un attaccante micidiale: se gli concedi un metro, lui ti punisce. E nell’inizio di questo campionato mi sembra che stia facendo vedere anche una personalità più forte. Per quanto riguarda Barella, unico italiano nella lista, non posso che essere felice. Quando ero responsabile delle nazionali giovanili lo seguivo con curiosità. Veniva ai raduni, ed era ancora un ragazzino, e si distingueva per la grinta, per la tenacia, per lo spirito di sacrificio.