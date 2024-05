Intervenuto al Salone del Libro di Torino dove ha presentato il suo nuovo libro dal titolo "Il realista visionario. Le mie regole per cambiare le regole", Arrigo Sacchi ha lanciato una frecciata alla Juventus. L'ex tecnico ha pungolato il club bianconero in merito alle Coppe dei Campioni vinte.

"La Juve in 60 anni ha vinto due Coppe dei Campioni, è quello che ho vinto io, che abbiamo vinto noi, in tre anni. Abbiamo vinto due Coppe dei Campioni e loro in 60 anni. Ci sarà della differenza? Ma se sei ignorante non capisci qual è la differenza".