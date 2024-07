Credo che ingaggiare Morata, ovviamente se si tratta di un desiderio di Fonseca (ma penso che su questo non ci possano essere dubbi...), sia stata un’ottima mossa. Lo spagnolo è un centravanti vivace, che si muove parecchio su tutto il fronte, che conosce il calcio italiano e, soprattutto, che sa che cosa bisogna fare per vincere. Può essere importante in campo e nello spogliatoio, data la sua esperienza a livello internazionale: non dobbiamo dimenticare che è il capitano della Spagna che ha appena conquistato il titolo europeo.

Mi sembra che il Milan stia lavorando senza fretta per assicurarsi i giocatori che ha messo sott’osservazione. L’ho già detto in altre occasioni: non intendo giudicare Fonseca basandomi soltanto sulle sue ultime stagioni. Mi auguro che sia all’altezza del ruolo che gli hanno affidato. Un compito di grande responsabilità, perché allenare il Milan è un incarico difficile, che dà notevole prestigio e allo stesso tempo richiede il massimo impegno. Il consiglio che posso dare ai dirigenti è quello di seguire le indicazioni del tecnico sul mercato. I rossoneri devono mettersi in casa elementi affidabili e funzionali al gioco che intende sviluppare Fonseca. Ribadisco i due aggettivi, così non ci sono equivoci: affidabili e funzionali. Se manca una di queste qualità, allora non va bene.

Ci si chiede, e i tifosi hanno ragione a porsi l’interrogativo, se il Milan sia già pronto per tentare la scalata verso lo scudetto. Sono sincero: credo che l’Inter sia un po’ più avanti, perché ha appena vinto il titolo e perché lavora con lo stesso allenatore e con lo stesso gruppo da tre anni. Però sono convinto che, se i rossoneri faranno le cose giuste, allora avranno la possibilità di bruciare le tappe e di compiere qualcosa di straordinario. Noi abbiamo fatto così: il mio Milan, che nel campionato precedente era arrivato quinto in classifica, conquistò il titolo al primo tentativo. E poi la Coppa dei Campioni, la Coppa Intercontinentale e via dicendo... I progetti devono sempre essere ambiziosi.