Quali sono le prime 4 su cui puntare ad oggi?

"Tralasciando l'Inter, io dico che poi ci sono Juventus, Milan e Roma. Il Napoli? Conte non è l'uomo adatto, assolutamente no. Non sono negativo ma realista. Finchè le cose vanno bene, si coprono tutte le magagne. Poi quando tutto va male...speriamo che il Napoli possa veramente fare molto bene. Conte non è un allenatore per creare un progetto, su cui creare un ciclo. Lui spreme i giocatori, dura 2 anni e poi va via. Sono molto preoccupato. I tifosi del Napoli li conosco, non puoi dire certe cose come ha detto Conte, metti le mani avanti così e non si fa. ADL certe cose non le sopporta. Difficile partire bene, dopo lo scorso anno è comunque dura, vista anche la concorrenza forte".