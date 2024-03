Nel corso della gara tra Udinese-Salernitana, l'attaccane si è rifiutato di entrare in campo come conferma Liverani

In casa Salernitana scoppia il caso Dia . Nel corso della gara contro l'Udinese, il giocatore si è rifiutato di entrare in campo. È lo stesso Fabio Liverani a rivelarlo al termine della gara. "Dia non è voluto entrare alla fine, io e la società ne prenderemo atto. Mancavano 7-8 minuti, è una scelta definitiva".

"È un problema per i compagni, non per me. È un giocatore su cui non posso contare. Ho accettato di venire qui perché vivo il calcio con grande passione. Credo ancora alla salvezza, così come i miei giocatori".