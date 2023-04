Non solo Lautaro-Correa, ecco gli altri due ballottaggi di Inzaghi per Salernitana-Inter

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono tre dubbi di formazione per Inzaghi in vista della sfida alla Salernitana

L'Inter cerca il riscatto a Salerno, dopo 4 sconfitte nelle ultime cinque di Serie A. Un ruolino di marcia che ha reso più complicata la corsa Champions per i nerazzurri, che puntano a vincere per arrivare nel migliore dei modi alla sfida di Lisbona con il Benfica di martedì.

L'Inter cerca un gol su azione che manca da 532', ossia dalla rete di Lautaro Martinez contro il Lecce del 5 marzo. "Proprio in attacco Inzaghi ha uno dei dubbi, ovvero chi schierare con Lukaku, se Lautaro (5 gol in 3 gare contro la Salernitana) o Correa. Poi ballottaggi Bastoni-Acerbi e Dimarco-Gosens. Assente il terzo portiere Cordaz influenzato, oltre a Skriniar e Calhanoglu (per entrambi difficile il recupero per il Benfica)", commenta Tuttosport.