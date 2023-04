Sky – Inter, sabato si rivaluta Skriniar in chiave Benfica. Per Calhanoglu…

Gli aggiornamenti in arrivo da Sky Sport sulle condizioni dei due infortunati di casa Inter in vista dell'andata col Benfica

Le ultimissime sulle condizioni degli infortunati di casa Inter. Sono due i giocatori al momento ai box della rosa di Simone Inzaghi , ecco gli aggiornamenti in arrivo da Sky Sport dopo l’allenamento svolto oggi ad Appiano Gentile post pareggio in Coppa Italia con la Juve di ieri.

“Skriniar si è visto sul campo con lavori personalizzati, sabato mattina verrà fatto il punto su di lui per capire se ci sono chance - difficile - per portarlo a Lisbona, per convocarlo. Vale anche per Calhanoglu, che comunque è un pochino più indietro al momento. Tra qualche giorno dunque capiremo se Skriniar potrà superare questo fastidio a schiena e gamba”, le parole di Matteo Barzaghi dalla Pinetina.