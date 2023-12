Salernitana, Sabatini: “Non voglio retrocedere. Dia? Se ce lo chiedono in prestito…”

Io pretenderò tanto dalla squadra, a breve parlerò nello spogliatoio ma oggi volevo condividere un messaggio con la gente di Salerno. Non voglio retrocedere e lo ripeto più volte: non voglio retrocedere. Non vivo di illusioni nè di sogni. Sono realista. Ma voglio salvarmi, la Salernitanadeve restare in serie A. In caso contrario sarà un mio fallimento personale. Dia? Se ce lo chiedono in prestito perdono tempo. Se va via è per una cifra ridondante, che ci aiuta ad andare sul mercato per una eventuale sostituzione".