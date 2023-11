Inter, un solo KO nelle ultime 10 in Champions. Lautaro, un Toro da trasferta

Il 73% dei gol di Lautaro Martínez nella massima competizione continentale sono stati segnati fuori casa, 8 su 11. Il capitano nerazzurro in questa Champions League ha messo a segno il pesantissimo gol del pareggio in trasferta contro la Real Sociedad.

