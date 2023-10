Salisburgo, Marquinho: “Con l’Inter sarà una gara complicata. La finale del ’94…”

Martedì l'Inter scenderà in campo contro il Salisburgo per la terza gara del girone di Champions. La squadra austriaca evoca bei ricordi ai tifosi nerazzurri meno giovani. Quasi trent'anni fa, era il 1994, l'Inter guidata da Giampiero Marini vinceva la Coppa Uefa battendo proprio il Salisburgo (andata decisa da Berti, il ritorno da Jonk). Intervistato dall'APA – Austria Press Agency, Marquinho ricorda quella finale: "Il nostro team era unito e consolidato e questo si è visto sul campo. Le partite contro l’Inter hanno dimostrato che potevamo vincere. Ma nel calcio i dettagli fanno la differenza. Ora il mio desiderio è che il Salisburgo si rialzi in campionato, questo è ciò che auguro a questo club che amo".