Inter, Calhanoglu esulta ballando. E Cuadrado commenta: “Panita, tra poco…”

Terzo gol in campionato per Hakan Calhanoglu contro il Torino: il centrocampista turco si è dimostrato per l'ennesima volta un cecchino dal dischetto, battendo Milinkovic-Savic con un destro potente e preciso all'angolino. Dopo il gol il 20 nerazzurro si è concesso un piccolo balletto come esultanza e quando si parla di balli non può non intervenire Juan Cuadrado, ieri indisponibile, che ha commentato su Instagram: "Sì Panita, tra poco balliamo insieme". Il suo rientro è dunque vicino.