Salisburgo, Struber perde un titolare in vista della gara con l’Inter. Out anche Koita

In vista della gara contro l'Inter, Gerhard Struber perde un titolare

In vista della gara contro l'Inter, Gerhard Struber perde un pezzo importante. Infatti il Salisburgo dovrà fare a meno del terzino sinistro Aleksa Terzic nella trasferta di Milano in programma martedì alle 18:45. Il 24enne serbo ha riportato un infortunio muscolare agli adduttori sabato nella partita di campionato contro il Lask (0-1). L'attaccante Sekou Koita, anche lui recentemente affetto da problemi agli adduttori, non prenderà parte alla trasferta di Milano.