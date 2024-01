Il portiere rumeno, attualmente in prestito al Bournemouth, avrebbe potuto cambiare nuovamente squadra in questi giorni

È definitivamente saltata la trattativa che avrebbe dovuto portare Ionut Radu in Arabia Saudita, all'Al Shabab . Il portiere rumeno, di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito al Bournemouth, pareva destinato a cambiare nuovamente squadra, ma l'affare è ormai sfumato.

Il motivo? Secondo quanto racconta il giornalista Emanuel Roşu, l'Al Shabab non è riuscito a ottenere in tempo il permesso di lavoro per il giocatore, nonostante l'accordo fosse già stato raggiunto. Nel frattempo, però, la finestra di mercato in Arabia Saudita si è chiusa, rendendo di fatto impossibile il trasferimento.