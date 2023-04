Salvio: “Inter, occhio al Benfica: può rimontare. Lautaro? Non mi sorprende che…”

L'ex centrocampista del Benfica, Eduardo Salvio, ha elogiato il percorso dei portoghesi e crede in una possibile rimonta

Eduardo Salvio, che per nove anni ha vestito la maglia del Benfica, ha parlato a Sportitalia della sfida tra i lusitani e l'Inter:

"L'Inter ha accumulato un buon vantaggio, ma il Benfica è una grande squadra e lo ha fatto vedere per tutta la durata di questa Champions League. Ha avuto un calo in queste ultime partite, ma ha il livello, l'allenatore ed i giocatori giusti per rialzarsi e fare una grande prestazione a San Siro. D'altronde, il percorso fatto fino a qui parla da sé".