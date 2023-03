Samaden, nessun contrasto con l’Inter: il vero motivo dell’addio a fine stagione

Dopo 33 anni, a giugno le strade tra Inter e Roberto Samaden si separeranno. Il responsabile del settore giovanile, in scadenza di contratto, ha scelto di non rinnovare. Tuttosport spiega così la vicenda:

"Nessun contrasto o problema particolare con la società - il rinnovo era pronto sul tavolo -, solamente la scelta, a 56 anni, di provare una nuova esperienza professionale. E’ assai probabile che Samaden voglia misurarsi in un altro ruolo, magari a livello di prima squadra, anche se non è da escludere un coinvolgimento maggiore con la Figc con la quale collabora dal 2010 (dal è coordinatore della sezione di sviluppo del calcio giovanile)", commenta Tuttosport che conferma come l'Inter stia già cercando un sostituto.