Inter, nessun problema per Samardzic. “Ecco cosa ha detto ieri ai tifosi al CONI”

Ieri l'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Emil Audero mentre per Lazar Samardzic c'è da attendere: "Nessuna sorpresa, semplicemente l’ormai ex Udinese siglerà il suo nuovo contratto tra oggi e domani quando in città arriveranno sia il padre sia l’agente, Rafaela Pimenta. «No, non torno a Udine» ha scherzato Samardzic con i tifosi fuori dal Coni dopo l’idoneità sportiva", racconta il Corriere dello Sport.