Minotti: “Samardzic ha classe, ma rendimento condizionato da mancato arrivo all’Inter”

«Ma credo che il mancato arrivo all'Inter in estate lo stia condizionando tantissimo quest'anno e che finora, tranne nel caso di un gol al Napoli che è stato una perla, non abbia giocato per come potrebbe fare rispetto alle sue possibilità. Penso abbia bisogno di trovare un posto nuovo, dove gli diano fiducia, perché lui è un calciatore di classe», ha concluso.