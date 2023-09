Samardzic: “Molto felice di essere all’Udinese, è come una famiglia. Gol al Napoli…”

Gol da cineteca per Lazar Samardzic al Maradona. Così il centrocampista dell'Udinese ha commentato il ko della sua squadra contro il Napoli: "Non è bello segnare se non si vince. Il gol era un buon gol, ma quando non vinci non serve. Dobbiamo essere più concentrati negli ultimi 30 metri, perché arriviamo lì e calciamo in porta ma manca sempre la rete. Dobbiamo rimanere uniti e lavorare per vincere in casa nostra contro il Genoa, questa è la cosa più importante. Io sono molto contento di essere qui con questa squadra, siamo come una famiglia e arriveranno momenti migliori”, le parole riportate da TMW.