Inter, stadio e cittadella dello sport. “Progetto a Populous, impianto a due anelli”

Progetto in fase embrionale, ma con idee chiare. L'Inter viaggia verso la costruzione di un nuovo stadio a Rozzano. A disegnarlo sarà Populous, che in precedenza era incaricato della realizzazione del progetto della Cattedrale in zona San Siro, poi sfumato.