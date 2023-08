Inter-Samardzic, conto alla rovescia: neanche in panchina contro l’Al Rayyan

Il centrocampista classe 2002 non è stato convocato per l'amichevole dei friulani: sempre più vicino l'arrivo all'Inter

Lazar Samardzic è sempre più vicino all'Inter : il conto alla rovescia per l'arrivo del centrocampista classe 2002 a Milano è iniziato da giorni, e a tal proposito arriva un altro indizio che porta in questa direzione.

L'Udinese, in campo questa sera in amichevole contro l'Al Rayyan, ha preferito concedere la serata libera al giocatore, neanche convocato per l'occasione. Samardzic sarà presto un nuovo calciatore nerazzurro.