Sampdoria, Stankovic: “Voglio solo che i ragazzi si divertano in campo. Gli ho detto…”

Queste le sue parole: "A prescindere dal risultato i ragazzi si devono godere ogni domenica, ho cercato loro di levargli di dosso lo stress. Abbiamo avuto tante partite sfortunate, stavolta ho detto loro di giocare a calcio, non mi interessa quello che succederà, voglio solo che si divertano e di non aver paura di cercare le giocate. Ho cercato di coinvolgerli tutti; abbiamo tanto assenze, ma non deve essere una scusa ma uno stimolo in più".