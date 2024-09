Confidiamo e verificheremo che la trattativa e le decisioni che riguardano San Siro siano trasparenti e improntate alla effettiva tutela dell’interesse collettivo e non solo di quelli degli operatori privati. Allo stesso modo, attendiamo di esaminare il progetto di fattibilità tecnica e economica del nuovo progetto, di conoscere quale sarà il parere della conferenza di servizi che lo esaminerà e di interloquire in tutte le fasi procedimentali in cui ciò è previsto dalla normativa di settore.

Non è più il tempo degli incontri riservati per imporre al Consiglio Comunale e ai milanesi soluzioni preconfezionate, meramente comunicate ai cittadini attraverso la stampa o dichiarazioni estemporanee.

Vigileremo, come abbiamo fatto in passato affinché le proposte di riqualificazione dello stadio e le soluzioni progettuali che saranno attuate siano condivise con la città, così come opporremo la necessaria resistenza, in tutte le sedi e con tutti i mezzi, alla sdemanializzazione di beni e aree pubbliche e alla loro cessione, senza le adeguate verifiche e idonei benefici per la collettività.