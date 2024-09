FRATTESI 7,5 - In gol a Parigi, in gol contro Israele: è il capocannoniere della nazionale di Spalletti, l'attaccante che gli avversari non si aspettano e che ha un istinto unico in area di rigore. Arriva in ritardo sul passaggio di Bastoni, arriva in tempo sul sinistro di Dimarco: con il petto, piazza la palla all'angolino. Gerafi gli nega il 2-0 nella ripresa.