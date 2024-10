È in fase di conclusione il lavoro dell'Agenzia delle entrate con il Comune per valutare il valore delle aree attorno a San Siro e dello stadio stesso

È in fase di conclusione il lavoro dell'Agenzia delle entrate con il Comune per valutare il valore delle aree attorno a San Siro e dello stadio stesso, con l'obiettivo di vendere a Inter e Milan per la realizzazione del nuovo impianto. "Il lavoro è in fase di conclusione, non ho ancora una data ma a breve saremo in condizioni di chiudere questo cerchio con le squadre - ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine del Forum della rigenerazione urbana -.