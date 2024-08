Inter e Milan stanno "prendendo in considerazione ipotesi relative all’acquisto o al diritto di superficie dello Stadio" Mezza di Milano "e delle aree di pertinenza". Una decisione che potrebbe dare un'accelerata significativa sul fronte stadio. La lettera inviata venerdì dai due club in cui esprimono interesse rispetto all’acquisto - o al diritto di superficie, che comunque risolverebbe la questione dello stadio Meazza. Come riporta Libero, spunta una delibera già votata da Palazzo Marino nel 2019, secondo la quale «è stata inoltre prevista la valorizzazione dello stadio Giuseppe Meazza, ubicato in via Piccolomini».