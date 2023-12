CorSport: “Sanchez e Arnautovic non decollano. Mercato? Per gennaio zero risorse”

"Nonostante i numeri fuori dal comune, Lautaro e Thuram per una stagione intera non bastano. Servono ricambi e soprattutto gol, qualcosa che l’Inter fin qui ha faticato a trovare andando oltre la coppia d’attacco titolare. I trentaquattrenni Arnautovic e Sanchez rischiano di diventare un problema, soprattutto se il rendimento dovesse restare quello della prima parte di stagione in corso, dove il cileno e l’austriaco hanno messo assieme appena 3 reti e 1 assist in due". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'attacco di riserva dell'Inter: Arnautovic e Sanchez hanno segnato solo in Champions e stanno facendo fatica ad incidere.

A gennaio nessun colpo

"Per gennaio non ci sono risorse quindi non si potrà far leva sul mercato di riparazione, con la società che già in estate aveva dovuto più volte ricalibrare gli obiettivi d’attacco tra la vicenda Lukaku, il sorpasso subito dall’Atalanta per Scamacca e altri nomi poi accantonati come quello di Balogun. Negli ultimi tre anni ha sempre dovuto convivere con un attacco dimezzato (o quasi), alle prese con svariate difficoltà: le alternative Correa-Sanchez nella stagione 2021/22, ancora Correa insieme a Lukaku (decollato soltanto nell’ultima parte) l’anno scorso e una storia che sembra di nuovo ripetersi con Sanchez e Arnautovic", commenta il quotidiano che aggiunge come il match di Coppa Italia contro il Bologna di settimana prossima sarà un esame sia per Arnautovic che per Sanchez.