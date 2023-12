Sabatini: “L’Inter quest’anno sembra pensare più allo scudetto. Anche i tifosi…”

"L'Inter aveva un girone vinto dalla Real Sociedad, che è inferiore a Real Madrid e Atletico. Aleggia un non detto: l'Inter quest'anno pensa solo allo scudetto. Questo è un piccolo errore, un piccolo neo. Inzaghi ha utilizzato la partita con la Real Sociedad per fare un po' turnover, anche il pubblico, i tifosi sono molto più caldi quando c'è il campionato, lo scudetto della seconda stella. Sembra che la Champions sia vista come se arriva qualcosa di buono ok ma l'obbligo è lo scudetto. L'Inter è finalista di Champions, anche gli avversari si preoccuperanno. Ho la sensazione che l'Inter sia molto più focalizzata sul campionato che sulla Champions"