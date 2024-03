Sanchez commosso: “Rappresentare il tuo Paese è una cosa bellissima”

Il giocatore nerazzurro è a Parma per il ritiro con il Cile e ha scritto un messaggio per chi sogna di indossare la maglia della Nazionale

Un messaggio per i giovani calciatori che sognano la maglia della Nazionale ma anche la soddisfazione per un obiettivo centrato, un desiderio realizzato che continua a difendere ormai da anni. Alexis Sanchez, sui social, ha postato una foto scattata dal fotografo ufficiale della Nazionale cilena. A Parma per il ritiro che precede le gare amichevoli con l'Albania di Asllani e la Francia di Thuram e Pavard, il giocatore dell'Inter si è commosso pensando ai suoi tanti anni con la maglia della Roja sulle spalle.