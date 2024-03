Taremi rinforzerà il reparto attaccanti dell'Inter. Ma in casa nerazzurra è stata fatta una scelta per il prossimo anno: il centravanti del Porto non basta, si cerca un altra punta viste le tante partite in programma nella prossima stagione. Gudmundsson in pole position.

"L’Inter ha deciso che non può bastare Taremi per rinforzare l’attacco. E questo non certo per le qualità dell’iraniano del Porto, che sono indiscutibili. Ma perché il club nerazzurro - per sua fortuna - andrà incontro a una stagione in cui si potranno giocare in linea teorica oltre 70 partite. Quest’anno, per intendersi, la truppa nerazzurra si fermerà a 49. Eppure sono emersi chiari, seppur a fasi alterne, i limiti del reparto offensivo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.