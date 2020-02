TS – Inter, Conte si fida di Esposito. Delusione Sanchez: la condizione fisica del cileno…

È sempre emergenza a centrocampo in casa Inter. Tuttosport fa il punto sulla situazione dei nerazzurri: a Udine mancheranno Borja Valero, Gagliardini e Sensi. Convocati Brozovic e Asamoah: Conte non vuole correre rischi e li farà partire dalla panchina.

Prima da titolare per Eriksen, che affiancherà Vecino e Barella, mentre a disposizione dell’allenatore nerazzurro ci sarà anche Lucien Agoumé. Il centrocampista francese classe 2002 ha già esordito in Serie A e potrebbe essere chiamato in causa in caso di necessità nel corso della sfida della Dacia Arena.

In attacco Esposito è in vantaggio su Sanchez. Conte si fida tanto del giovane attaccante classe 2002 e ha posto il veto sulla sua cessione a gennaio per dargli l’opportunità di giocarsi le sue chance nelle tre competizioni.

Intanto continua a deludere il cileno, arrivato in estate in prestito dal Manchester United: “Quando è arrivato in estate sembrava poter avere il profilo giusto per essere la pedina che poteva far rifiatare gli attaccanti titolari. Peccato che la condizione fisica deficitaria abbia costretto da subito Sanchez a dover rincorrere i tiratissimi (dopo il ritiro e la tournée con Conte) compagni che andavano a mille. Una volta che sembrava fatta, con il tecnico che schierava Sanchez titolare contro la Sampdoria, trovando il primo centro in campionato, erano arrivate un’espulsione nella stessa gara contro la Samp e subito dopo, giusto per non farsi mancare nulla, l’infortunio alla caviglia rimediato durante un’amichevole in Nazionale. […] Mercoledì ha dimostrato di essere ancora indietro con la condizione fisica“.