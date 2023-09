Inter, Sanchez al posto di Lautaro: Alexis lavora sodo ad Appiano per ritrovare la forma

"Così a Salerno scatterà l’ora di Sanchez, che potrà finalmente giocarsi le proprie carte dal primo minuto dopo aver collezionato appena 52’ fino a questo punto della stagione. È molto probabile che a fargli spazio sia Lautaro, in affanno nel turno infrasettimanale e giocatore di movimento più impegnato fin qui in tutta la rosa. Sanchez in quei poco più di 20’ con il Sassuolo non è riuscito a incidere, ma nelle ultime settimane lavorando sodo ha ritrovato la forma migliore dopo un lungo periodo di allenamenti in solitaria da svincolato".